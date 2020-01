Die Verbundenheit von Diego Demme zu RB Leipzig wird heftig auf die Probe gestellt. Wie der italienische Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, zeigt die SSC Neapel konkretes Interesse am defensiven Mittelfeldspieler. Die Süditaliener sollen sogar schon ein Angebot in Höhe von 16 Millionen Euro plus Boni eingereicht haben.

Napoli sucht händeringend einen neuen Sechser. Und weil die Verpflichtung von Stanislav Lobotka (Celta Vigo) zu scheitern droht, konzentriert man sich nun vermehrt auf die Personalie Demme. Für den 28-Jährigen gibt es auf den ersten Blick zwar wenig Grund, Leipzig zu verlassen. Chancenlos ist Neapel aber keineswegs.

Demme ist Stammspieler und Vize-Kapitän bei den Sachsen. Und darf sich als Tabellenführer berechtigte Hoffnungen auf einen Titelgewinn im Sommer machen. In Neapel dagegen würde ihn weitaus mehr Chaos erwarten.

Napoli im Herzen

Dennoch stellt die SSC eine reizvolle Aufgabe dar. Schließlich ist Demme insgeheim großer Napoli-Fan und Bewunderer von Gennaro Gattuso, der dort seit Mitte Dezember das Training leitet. Benannt wurde Demme zudem nach Diego Maradona, der Neapel einst zu zwei Meisterschaften führte.

Womöglich muss der Rechtsfuß die komplizierte Entscheidung zwischen Kopf und Herz aber gar nicht selbst fällen. Denn sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2021. Und auf Transfererlöse ist RB nicht angewiesen. Unwahrscheinlich also, dass die Sachsen den Balleroberer im Meisterschaftskampf freiwillig ziehen lassen.