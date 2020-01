Bayer Leverkusen legt auf dem Wintertransfermarkt nach. Wie ‚Sport1‘ berichtet, steht die Werkself vor dem Transfer von Edmond Tapsoba. Mit dem Innenverteidiger-Talent des portugiesischen Erstligisten Vitória Guimarães sind sich die Rheinländer demnach bereits einig. Der 20-Jährige soll einen Vertrag über vier Jahre unterschreiben.

Auch die Verhandlungen zwischen den Klubs seien bereits weit fortgeschritten. Uneinigkeit herrsche zwar nach wie vor in puncto Ablösesumme – Bayer bietet 15 Millionen Euro, Guimarães fordert 20 Millionen – bis zum Ende der Transferperiode ist aber mit einer Einigung zu rechnen.

Tapsoba stammt aus Burkino Faso (ein Länderspiel) und ist seit 2017 in Portugal aktiv. Für die Guimarães spielt er seit 2018, sein Profidebüt gab er aber erst in der laufenden Saison. Seitdem überzeugt der 20-Jährige als robuster Innenverteidiger mit starker Spieleröffnung. Zudem zeigt er sich als Elfmeterschütze seines Teams torgefährlich. Bereits achtmal war Tapsoba in dieser Saison erfolgreich.