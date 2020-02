Zugegeben, es wäre nach menschlichem Ermessen kaum vorstellbar gewesen, dass Roberto Firmino den FC Liverpool im Sommer verlässt und sich dem FC Bayern anschließt. Die englische ‚Sun‘ berichtete dennoch vor rund zwei Wochen, dass die Münchner umgerechnet rund 88 Millionen Euro für den Angreifer der Reds bieten würden.

Das ohnehin vage Gerücht kann nun ganz offensichtlich komplett zu den Akten gelegt werden. Laut dem ‚Daily Express‘ hegt Liverpool „keinerlei Absicht, Firmino zu verkaufen“ – unabhängig von der Personalie Timo Werner (23).

Der inzwischen 28-jährige Firmino, der seine ersten Schritte in Europa einst bei der TSG Hoffenheim machte (2011-2015), ist noch bis 2023 an Liverpool gebunden. Und weil keine Ausstiegsklausel in dem Passus enthalten ist, liegt die alleinige Entscheidungsgewalt beim designierten englischen Meister.