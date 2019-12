Für die Fans von Schalke 04 ist es ein Déjà-vu. Zum zweiten Mal binnen rund zehn Jahren verfügt man über das größte Torhüter-Talent im Land, jeweils macht man dieses früh zum Kapitän und Gesicht eines neuen Teams und zweimal verliert man seinen Hoffnungsträger an den FC Bayern.

2011 ging Manuel Neuer (33) den Weg von S04 zum Branchenführer, 2020 tut es ihm Alexander Nübel (23) gleich – mit einem entscheidenden Unterschied. Neuer entschied sich im Wissen für München, sofort die unumstrittene Nummer eins auf Jahre zu sein. Nübel dagegen geht zu den Bayern, um sich hinter Neuer auf die Bank zu setzen.

„Kapieren tue ich sie nicht“

In Gelsenkirchen erntet Nübel dafür eine Menge Unverständnis. Sportvorstand Jochen Schneider will die Entscheidung „respektieren“ aber nicht „verstehen“. Ähnlich wie S04-Boss Clemens Tönnies, der der ‚Bild‘ sagt: „Wir haben alles dafür getan, ihn auf Schalke zu halten. Nun müssen wir seine Entscheidung akzeptieren – kapieren tue ich sie nicht.“ Zumal laut ‚kicker‘ auch Klubs wie der FC Barcelona, der AC Mailand und Atlético Madrid vorstellig geworden waren.

Nun sind die eigentlich so leidensfähigen Schalker Fans nicht gerade für Rücksicht auf Spieler, die nach München wechseln, bekannt. Nach Neuer schlug 2018 mit Leon Goretzka eine weitere königsblaue Gallionsfigur diesen Weg ein. Für Nübel könnte es im neuen Jahr Pfiffe in der Arena hageln – wenn er denn überhaupt noch mal zum Einsatz kommt.

Bleibt Schubert im Tor?

Denn Trainer David Wagner steht vor einer schwierigen Entscheidung. Nübel ist zu Rückrundenbeginn noch zwei Partien lang gesperrt (unter anderem bei den Bayern), Markus Schubert (21) darf dafür ran. Der Sommer-Neuzugang aus Dresden ist nun die Zukunft im Schalker Tor. Und braucht natürlich auch mit Blick auf die kommende Saison Spielpraxis.

Denkbar also, dass Nübel aus strategischen Gründen als Kapitän abgesetzt wird und auf der Bank landet – und sich somit schon einmal an seine neue Rolle, die er ab dem 1. Juli 2020 in München einnehmen wird, gewöhnen kann. Auch wenn Nübel die perspektivische Neuer-Nachfolge winkt: Verstehen kann seine Entscheidung auf Schalke niemand so richtig. Die Folgen könnte er zu spüren bekommen.