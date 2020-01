João Cancelo kann offenbar frei über seine sportliche Zukunft entscheiden. Pep Guardiola, Trainer des portugiesischen Rechtsverteidigers bei Manchester City, sagte nach dem Erfolg gegen den FC Everton (2:1) am Mittwochabend: „Letztlich muss der Spieler entscheiden, ob er kämpfen und hier bei uns bleiben will oder nicht. Die Spieler sind es, die entscheiden.“ Guardiola unterstrich augenzwinkernd: „Jeder ist frei hier im Vereinigten Königreich und kann machen was er will.“

Worte, die man beim FC Bayern gerne hören wird. Schließlich wünscht sich Trainer Hansi Flick im Winter einen neuen Rechtsverteidiger. Cancelo wurde in diesem Zusammenhang zuletzt von der ‚Bild‘ als Wunschkandidat ins Spiel gebracht. Der 25-Jährige soll demnach zunächst ausgeliehen werden. Im Sommer könnte mit Lukas Klostermann (23, RB Leipzig) schließlich die deutsche Lösung folgen. Joshua Kimmich (24) soll schließlich künftig regelmäßig im defensiven Mittelfeld auflaufen.

Cancelo nur Walker-Backup

Cancelo war erst im Sommer für satte 65 Millionen Euro von Juventus Turin nach Manchester gewechselt. Bislang kam der 16-fache Nationalspieler aber erst zu sieben Liga-Einsätzen. Guardiola begründet: „Kyle Walker hat in der letzten Periode einfach so gut gespielt. Und wenn ein Spieler gut spielt, muss ein anderer (Cancelo, Anm. d. Red.) eben auf seine Chance warten.“

Am Mittwochabend überzeugte Cancelo dann beim 2:1-Sieg gegen Everton, als er 90 Minuten auf dem Feld stand. Und in der Rückrunde dann im Trikot der Bayern? Ausgeschlossen scheint es zumindest nicht. Mit Benjamin Henrichs (22, AS Monaco) zieht es einen anderen Transfer-Kandidaten zu RB Leipzig.