Die TSG Hoffenheim unternimmt offenbar konkrete Bemühungen, Munas Dabbur vom FC Sevilla in den Kraichgau zu lotsen. In der Radiosendung ‚El Pelotazo‘ auf ‚Canal Sur‘ hieß es am gestrigen Montagabend, die beiden Klubs würden „sehr aktive“ Gespräche über den 27-jährigen Angreifer führen. Der Preis liege bei rund 15 Millionen Euro.

Der ‚kicker‘ konkretisiert nun: Dabbur werde schon im Trainingslager zum Team stoßen und koste zwölf Millionen Euro.

Erst im Sommer war Dabbur von RB Salzburg nach Andalusien gewechselt. Zu regelmäßigen Einsätzen kommt der Israeli seitdem nur in der Europa League – dort immerhin mit einer tollen Quote von drei Toren und zwei Vorlagen in sechs Begegnungen. In der Liga setzt Trainer Jolen Lopetegui hingegen so gut wie gar nicht auf Dabbur.