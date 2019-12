Thomas Tuchel steht weiterhin sehr weit oben auf der Wunschliste des FC Bayern. Dies legt ein Bericht von ‚Sky‘ am heutigen Montagabend nahe. Laut dem TV-Sender starten die Münchner aktuell einen weiteren Versuch, den Trainer von Paris St. Germain an die Säbener Straße zu lotsen.

Bayern sei bereit, „Tuchel entweder bereits jetzt im Winter oder aber auch erst im kommenden Sommer unter Vertrag zu nehmen“, heißt es bei ‚Sky‘.

Tuchel überhaupt verfügbar?

Fakt ist: Bei PSG sitzt Tuchel nicht mehr felsenfest im Sattel. Zuletzt häufte sich dem Vernehmen nach die Unzufriedenheit der Stars in seinem Kader.

Akut zur Disposition steht der 46-Jährige allerdings auch nicht, am gestrigen Sonntag siegten die Pariser nach einer famosen Vorstellung mit 4:0 in St. Étienne. Um eine Chance im Winter zu haben, müssten die Bayern auf großen Zwist an der Seine hoffen.