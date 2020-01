Joshua Kimmich hat sich zu seiner Zukunftsplanung geäußert. Auf Nachfrage des ‚kicker‘, ob es ihn eines Tages ins Ausland ziehen würden, erwidert der deutsche Nationalspieler in Diensten des FC Bayern: „Diese Frage stellt man sich durchaus, ich kann sie jetzt aber gar nicht so recht beantworten. Weil ich nicht weiß, was in zwei oder drei Jahren das Beste für meine Karriere ist.“ Mit dem FC Barcelona hat der gelernte Sechser einen prominenten Verehrer.

Kimmich weiter: „Ich habe hier vor zwei Jahren meinen Vertrag verlängert (bis 2023, Anm. d. Red.), weil […] wir die Chance haben, mit einer neuen Generation eine neue Ära zu prägen – und das bei einem Klub, der international mit seinem Ansehen zu den Top fünf oder sechs Klubs in Europa gehört.“ Der 24-Jährige spielt seit 2015 in München und wurde seitdem stets Deutscher Meister.

In Zukunft strebt Kimmich nach Höherem, der Triumph in der Königsklasse soll es sein. So sei es „ganz klar mein Ziel, mit Bayern München eine Ära zu prägen – mit dem ganz großen Ziel, die Champions League zu gewinnen“. Dennoch sei es „schwierig vorherzusehen, was in zwei, drei Jahren passieren wird“. Einfacher vorherzusehen ist das kommende Wochenende, da treffen die Bayern am Samstag (15:30 Uhr) auf Mainz 05 und wollen ihren starken Rückrundenstart bestätigen.