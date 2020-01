Vor einem Jahr hatte der FC Barcelona den Markt nach einem Stürmer durchforstet, der Superstar Luis Suárez im spanischen Pokal oder eher unwichtigen La Liga-Spielen entlasten kann. Gefunden wurde Kevin-Prince Boateng, der von US Sassuolo ausgeliehen wurde.

Wie die ‚Marca‘ berichtet, war damals auch Erling Haaland mit in der Verlosung. Der damals 18-jährige Norweger hatte sich mit Profitoren bei Molde FK ins Schaufenster geschossen. Schnell wurde auch Barça auf das Toptalent aufmerksam, die Scouts bewerteten den Sturmtank aber für „zu ungeschliffen“.

Eine krasse Fehleinschätzung, wie sich nun ein Jahr später zeigt. Boateng war nicht die erhoffte Verstärkung und musste ein halbes Jahr später wieder zurück nach Italien. Für die Blaugrana kam der gebürtige Berliner nur zu vier Einsätzen und konnte weder ein Tor schießen noch vorbereiten. Haaland war allein im zurückliegenden Halbjahr an 35 Treffern direkt beteiligt und will seine Quote nun in Dortmund weiter ausbauen.