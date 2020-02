Mit der Empfehlung von drei Meistertiteln mit der Dortmunder U19 und U17 war Jacob Bruun Larsen 2017 zu den Profis gekommen. Am vergangenen Freitag wurde das Kapitel nun geschlossen. Trainer Lucien Favre hatte keine Verwendung mehr für das Eigengewächs. In Hoffenheim soll nun alles anders werden. Zu Beginn zeigt sich für den 21-Jährigen aber das gleiche Bild.

„Er wird seine Zeit brauchen, um Stammspieler zu werden“, kündigt Trainer Alfred Schreuder gegenüber der ‚Bild‘ an. Heißt im Klartext: Auch im Kraichgau ist Bruun Larsen zunächst einmal nur als Joker eingeplant. Beim Spiel gegen Bayer Leverkusen (2:1) am vergangenen Samstag war der Däne noch nicht spielberechtigt und musste auf der Tribüne platznehmen. Am morgigen Mittwoch im DFB Pokal beim FC Bayern soll er sein Kaderdebüt feiern. „Er ist topfit“, attestiert Schreuder.

Der Hoffenheim-Trainer will den Winterneuzugang, für den die TSG zunächst einen Sockelbetrag von zehn Millionen Euro überwiesen hat, langsam an den Kader heranführen. Prinzipiell ist er von seinem neuen Spieler überzeugt: „Für Hoffenheim ist er ein großes Talent. Er hat ein brutales Tempo, ist stark im Eins-gegen-Eins. Diese Spieler brauchen wir für die Zukunft.“ In der Gegenwart heißt es aber zunächst: Geduldig sein.