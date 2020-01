Borussia Dortmund steht laut ‚kicker‘ unmittelbar vor der Verpflichtung von Emre Can. Ausgerechnet das Fachmagazin, das zunächst zurückhaltend über die Wechselchancen berichtet hatte, meldet nun eine Einigung.

Demnach leiht der BVB den gelernten Mittelfeldmann, der in Dortmund in der Abwehr eingeplant sei, bis Saisonende von Juventus Turin aus. Im Anschluss greife eine Kaufpflicht über 23 Millionen Euro.

Die ‚Bild‘ hält dagegen, dass sich die Parteien noch nicht endgültig einig seien. Demnach gebe es sowohl beim Gehaltswunsch in Höhe von zehn Millionen Euro als auch bei der Ablöseforderung über 27 Millionen noch Gesprächsbedarf. Am Dienstag hatte die ‚Bild‘ noch von einem Agreement zwischen Can und dem BVB berichtet.

Alcácer auf dem Sprung

Unterdessen steht Paco Alcácer kurz vor dem Abschied aus Dortmund. Der 26-jährige Torjäger wollte eigentlich zum FC Valencia zurückkehren, nun geht es aber zum FC Villarreal. Mit der Verpflichtung seines neuen Konkurrenten Erling Haaland (19) sah Alcácer seine Felle davonschwimmen, das Verhältnis zu Trainer Lucien Favre war quasi nicht mehr existent. Der BVB erhält inklusive Boni bis zu 30 Millionen Euro Ablöse.