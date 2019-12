Wenn man der ‚WAZ‘ Glauben schenken mag, wird Julian Weigl nicht mehr allzu lange das schwarz-gelbe BVB-Dress tragen. Laut der Revierzeitung hat der Defensiv-Allrounder eine Vertragsverlängerung über 2021 hinaus ausgeschlossen und wird spätestens nach der Saison die Koffer packen. Benfica Lissabon will schon im Winter zuschlagen.

Wie die portugiesische ‚Record‘ berichtet, hat der Hauptstadtklub nun ein erstes Angebot über 20 Millionen Euro in Dortmund hinterlegt. Allzu große Hoffnungen auf den direkten Zuschlag macht sich in Portugal aber wohl niemand. Demnach ist sich Benfica bewusst, dass die Schmerzgrenze für einen Wintertransfer bei 35 Millionen Euro liegt.

Die Portugiesen sind im Poker um Weigl überaus vorsichtig vorgegangen. Erst sollte beim Oberbayer nachgehorcht werden, ob er sich einen Wechsel ins Estádio da Luz vorstellen kann. Von Berater Samy Wagner, der das Interesse im Übrigen offiziell bestätigt hat, kamen nun offenbar positive Signale.

Dreikampf um Weigl

Neben Benfica beschäftigt sich auch Inter Mailand mit Weigl. Im Gegensatz zu den portugiesischen Konkurrenten haben es die Italiener allerdings nicht so eilig und wären auch mit einem Wechsel nach der Saison einverstanden. Darüber hinaus erkundigte sich nach FT-Informationen auch Hertha BSC nach Weigl. In die engere Auswahl der Berliner schafften es schließlich jedoch andere Sechser.

FT-Meinung: Benfica muss wohl einiges an Überzeugungsarbeit leisten, um dem BVB einen Winterwechsel schmackhaft zu machen. Immerhin kommt der Allrounder in der Hinrunde auf 20 Pflichtspieleinsätze. Sollte der portugiesische Rekordmeister aber tatsächlich in die Nähe der kolportierten Schmerzgrenze kommen, ist ein Januar-Transfer zumindest nicht gänzlich ausgeschlossen. Unter der Prämisse, der BVB findet einen sinnvollen Ersatz.