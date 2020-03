Erling Haaland ist ein Bewunderer von Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic (38). Im Interview mit dem englischen Fußballmagazin ‚FourFourTwo‘ sagt Haaland über den Schweden: „Ich mag seine Mentalität und wie er verschiedene Dinge betrachtet. Ich denke, ich hatte dieses Selbstvertrauen auch schon immer. Das bin quasi ich.“

Auch für Ibrahimovics sportlichen Werdegang hat Haaland viel übrig. „Ich mag, wie er von einem Klub zum nächsten wechselt“, so der Torjäger von Borussia Dortmund, „in ein anderes Land – was nicht einfach ist – doch er kommt an und erzielt von der ersten Sekunde an gleich Tore. Ich mag es, das zu sehen.“

Haaland bislang für drei Klubs

Sollte sich Haaland Ibra in diesem Punkt zum Vorbild nehmen, dürfte sein Abschied vom BVB schon jetzt vorgezeichnet sein. Ibrahimovic spielte während seiner Profikarriere bislang für neun Klubs in sieben Ländern. Der erst 19-jährige Haaland lief bereits für Molde FK, RB Salzburg und den BVB im Herrenbereich auf.

Haaland war erst im Winter für festgeschriebene 20 Millionen Euro aus Salzburg nach Dortmund gekommen und erzielte seitdem beeindruckende zwölf Tore in neun Partien. Übereinstimmenden Berichten zufolge darf das Juwel den BVB ab 2022 für festgeschriebene 75 Millionen Euro verlassen. Real Madrid soll bereits über ein früheres Angebot nachdenken.