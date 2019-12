Vor 80.000 Zuschauern im Signal Iduna Park entwickelte sich gleich ein rasantes Topspiel, das sich über 90 Minuten keine Pausen gönnen sollte. Der erste Durchgang ging klar an den BVB, der seine spielerische Überlegenheit durch Weigl und Brandt in eine 2:0-Pausenführung ummünzte.

Im zweiten Spielabschnitt holte Dortmund die zuvor harmlosen Gäste aber durch zwei katastrophale individuelle Fehler zurück ins Spiel, Werner bedankte sich jeweils in Torjägermanier. Der bärenstarke Sancho brachte Schwarz-Gelb zwar nochmal in Führung, das letzte Wort hatte aber Leipzigs Joker Schick.

Torfolge

23‘ 1:0 Weigl: Guerreiro sichert sich auf dem linken Flügel nach einem Sancho-Schuss den Rebound und legt ab auf Weigl. Der Sechser nimmt unbedrängt Maß, feuert einen Flatterschuss ab, der nochmal aufsetzt und den Weg ins Netz findet. Gúlacsi sieht nicht gut aus.

34‘ 2:0 Brandt: Sancho zieht vom linken Flügel mit Tempo in den Strafraum und findet Brandt, der den Ball technisch perfekt verarbeitet, Upamecano auswackelt und schließlich aus kurzer Distanz trocken mit links verwandelt. Ein herrliches Tor des Nationalspielers.

47‘ 2:1 Werner: Katastrophaler Fehler vom ansonsten bärenstarken Bürki. Der BVB-Keeper will eine Kopfballverlängerung von Poulsen weit vor seinem Tor klären, köpft den Ball jedoch zur Seite und somit genau in den Lauf von Werner, der das Spielgerät mühelos im verwaisten Gehäuse unterbringt.

53‘ 2:2 Werner: Eine Halbzeit lang war Werner quasi unsichtbar, doch dann nutzt der Torjäger zwei haarsträubende Dortmunder Fehler eiskalt aus. Brandt spielt blind einen Rückpass in Richtung Bürki, der Ball findet aber nur den Weg zu Werner, der den Schlussmann umkurvt und locker zu seinem 18. Saisontor einschiebt.

55‘ 3:2 Sancho: Hakimi schickt Reus über rechts in die Tiefe, der Kapitän findet in der Mitte Sancho, der sich gut abgesetzt hatte. Das Supertalent hat sogar Zeit, das Kunstleder anzunehmen und bleibt dann aus kurzer Distanz eiskalt im Abschluss. Damit trifft der Engländer auch im siebten Pflichtspiel in Folge.

78‘ 3:3 Schick: Upamecano spielt einen Diagonalball über die tiefstehende Dortmunder Fünferkette. Guerreiro verschätzt sich komplett, sodass Mukiele frei vor Bürki auftaucht. Der Rechtsverteidiger vertändelt noch, aber der eingewechselte Schick drischt den Abpraller humorlos in die Maschen.

Die Noten

Borussia Dortmund:



Eingewechselt:

71‘ Piszczek für Sancho, Note: 3,5

84‘ Schulz für Guerreiro, ohne Note.

RB Leipzig:



Eingewechselt:

46‘ Nkunku für Forsberg, Note: 2

62‘ Schick für Poulsen, Note: 2

70‘ Cunha für Sabitzer, Note: 3,5