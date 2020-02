Erst vier Spiele hat Erling Haaland für Borussia Dortmund absolviert. Nur bei einem davon stand er in der Startelf. Trotzdem hat sich der Norweger schon den Ruf erarbeitet, für den BVB die Kohlen aus dem Feuer holen zu können – was gestern zum ersten Mal nicht funktionierte.

Nach seinem Startelfdebüt gegen Union Berlin (5:0) am vergangenen Wochenende musste Haaland gestern Abend in Bremen wieder mit einem Platz auf der Reservebank vorliebnehmen. Was man aus Sicht von Lucien Favre vielleicht auf die so gerne zitierte Belastungssteuerung schieben kann, entpuppte sich spätestens nach 45 Minuten bereits als großer Fehler.

Haaland belebt das Spiel

Nachdem der BVB im ersten Durchgang zum wiederholten Male die offensive Durchschlagskraft vermissen ließ, reagierte Favre und brachte zur zweiten Halbzeit Haaland in die Partie. Wie schon am ersten Spieltag der Rückrunde in Augsburg (5:3) zu beobachten war, bewirkte der 19-Jährige sofort einen Umschwung im Dortmunder Spiel.

Spätestens nach Haalands Anschlusstreffer in der 67. Minute wuchs auf Seiten der Dortmunder die Hoffnung, sich doch noch ins Viertelfinale retten zu können. Die Chancen dazu hatte der BVB. Auch Haaland vergab in der Endphase zwei Großchancen, einmal verfehlte er nur knapp das Tor, beim zweiten Mal fand er seinen Meister in Jiri Pavlenka. Doch die Schuld für das Ausscheiden nun beim Norweger zu suchen, wäre weit gefehlt.

Der personifizierte Siegeswille

Was man auch nach vier Spielen schon erkennen kann, ist der unbändige Wille des Youngsters, das Spiel zu gewinnen. Damit steht er im klaren Kontrast zu vielen seiner Teamkollegen, die die absolute Körpersprache oftmals vermissen lassen. Das gestrige Spiel zeigte einmal mehr auf, wie sehr einige Spieler im Dortmunder Team dazu neigen, mit dem Strom schwimmen – unabhängig davon, in welche Richtung.

Haaland bildet einen Gegenentwurf dazu. Das weiß auch Michael Zorc, der sich federführend für die Verpflichtung des Stürmers zeichnet. In der ‚Sport Bild‘ spricht der Sportdirektor die „enorme Emotionalität“ des Angreifers an. „Seine Körpersprache“ schwärmt Zorc, „ist für einen 19-Jährigen beeindruckend“.

Startelf ist Pflicht

Fast hätte es auch gestern wieder funktioniert, dass der Neuzugang aus Salzburg das Spiel zugunsten des BVB dreht. Doch die Niederlage in Bremen zeigte Schwarz-Gelb, dass man sich nicht in jeder Partie darauf verlassen darf, dass Haaland die Verfehlungen seiner Teamkollegen binnen weniger Minuten korrigiert.

Klar ist, dass es sich Lucien Favre in den nächsten Wochen nicht erlauben darf, den Youngster auf der Bank zu parken. Der 19-Jährige hat unmissverständlich klar gemacht, derzeit derjenige zu sein, der das Siegergen im Dortmunder Kader am meisten verkörpert.