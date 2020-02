Bei Borussia Dortmund hält man große Stücke auf Hotman El Kababri. Wie ‚Het Laatste Nieuws‘ und die ‚Ruhr Nachrichten‘ unisono berichten, besitzt der BVB das Recht, den 20-jährigen Rechtsverteidiger in den kommenden 18 Monaten ablösefrei an Bord zu holen.

El Kababri wechselte am heutigen Deadline Day von RSC Anderlecht zum SV Zulte-Waregem. Dort unterschrieb er einen Kontrakt bis zum Sommer 2021 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ gilt es „durchaus auch als mögliches Modell, dass der Rechtsverteidiger in der Dortmunder U23 in der Regionalliga West Einsatzzeiten sammeln soll, falls es in Waregem nicht für genügend Spielminuten reicht.“ Aber auch eine Zukunft bei den Profis der Borussia sei denkbar. Der BVB hält die Zügel in der Hand.