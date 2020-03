Am heutigen Montagvormittag berichtete der englische ‚Telegraph‘, dass man sich bei Borussia Dortmund dazu entschlossen habe, Jadon Sancho im Sommer für eine adäquate Ablöse ziehen zu lassen. Gewiss ist es weiterhin realistisch, dass der Engländer die Borussia im Sommer nach drei Jahren verlassen wird. Kampflos will der BVB seinen Youngster der Konkurrenz aber keineswegs überlassen.

Wie Hans-Joachim Watzke gegenüber der ‚BBC‘ äußert, sei es „keine Frage des Geldes“, Sancho am Ende der Saison abzugeben, schließlich habe man „genug Geld“. Vielmehr wolle der BVB in Zukunft wieder „Titel gewinnen“. Und um dieses Ziel zu erreichen, habe die Borussia „mit Jadon mehr Potenzial als ohne ihn“.

BVB hat das letzte Wort

Nimmt man diese Aussagen des Geschäftsführers ernst, heißt das im Klartext, dass der BVB sein Juwel noch ein weiteres Jahr halten möchte, und das um jeden Preis. Da der bis 2022 laufende Vertrag keine Ausstiegsklausel besitzt, könnten die Dortmunder den Engländer problemlos noch ein weiteres Jahr halten und 2021 trotzdem eine gewaltige Ablöse kassieren.

Nicht außer Acht lassen sollte man allerdings die persönlichen Wünsche des Flügelspielers. Aktuell hält sich der 19-Jährige zwar bedeckt, was seine Zukunftsplanung betrifft. Doch beim BVB hat man in der Vergangenheit schon schmerzliche Erfahrungen mit Profis machen müssen, die auf einen Wechsel pochten. Ob Sancho im Sommer den Lockrufen aus seiner englischen Heimat widerstehen kann, bleibt abzuwarten. Watzke hält einen Verbleib für realistisch: „Ich denke, dass er das Gefühl hat, dass der Verein eine große Zukunft hat. Ich denke nicht, dass er gehen will. Worte, die den Fans der Schwarz-Gelben Hoffnung machen dürften.“