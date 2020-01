Borussia Dortmund hat seinen ersehnten Mittelstürmer bekommen. Doch bis Erling Haaland für die Schwarz-Gelben erstmals auf dem Platz steht, kann es womöglich noch etwas dauern. Nun hat er sich im Gespräch mit dem Vereinssender ‚BVB-TV‘ erstmals zu seinem Wechsel zum BVB geäußert.

„Die Verantwortlichen haben mir gesagt: Wir brauchen dich im Sturm. Uns imponiert, wie du spielst. Wir wollen dich. Das war ein gutes Gespräch, das mich beschäftigt hat. Danach hatte ich das Gefühl: Dortmund und ich – das passt“, erzählt der Norweger.

„Ich will einfach Tore schießen“

Mit 28 Treffern und sieben Torvorlagen in 22 Spielen legte Haaland bei RB Salzburg eine statistische Fabel-Hinrunde hin. Dabei bleibt der Mittelstürmer bei seinem Spielstil sehr schlicht, wie er erklärt: „Ich bin ziemlich geradeaus. Am liebsten renne ich mit dem Ball aufs Tor und mache ihn rein. Das kann ich am besten.“

Nur vorne auf Zuspiele zu warten, plant der Linksfuß jedoch nicht: „Aber ich arbeite auch hart dafür auf dem Platz. Ich will einfach Tore schießen und liebe diesen Sport. Ich will nicht viel reden, sondern so spielen, dass die Leute von ganz allein erkennen, was ich für ein Fußballer bin.“

Seine ersten Tage beim BVB seien zumindest gut verlaufen: „Es sind eigentlich alle gute Jungs. Die Stimmung im Team ist gut. Ich kann soweit nur sagen, dass ich mich hier wohl fühlte.“ Haalands Vertrag in Dortmund ist bis 2024 datiert.