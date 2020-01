Was haben Manuel Neuer (33), Sven Ulreich (31), Jérôme Boateng (31), David Alaba (27), Javi Martínez (31), Thiago (28) und Thomas Müller (30) gemeinsam? Klar: Alle spielen für den FC Bayern – und alle haben nur noch Vertrag bis 2021. Was heißen könnte, dass die Münchner mit den arrivierten Kräften entweder verlängern oder sie im Sommer verkaufen werden.

„Wir werden mit allen irgendwann Gespräche führen und uns anhören, was sie in der Zukunft machen wollen“, kündigte Karl-Heinz Rummenigge am Montag gegenüber ‚Sport1‘ an, „dann werden wir irgendwann sicher auch Entscheidungen zu fällen haben. Das wird man abwarten müssen.“

Dreimal Zeichen auf Abschied

Unbedingt gehalten werden sollen Kapitän Neuer und der neue Abwehrchef Alaba. Während bei Boateng, Martínez und Ulreich die Zeichen eher auf Abschied stehen, ist die Situation bei Thiago und Müller offen. Beide brillierten und trafen zum Rückrundenstart und bewerben sich damit eindringlich um einen neuen Vertrag.

Urgestein Müller kassierte von Rummenigge ein Extra-Lob. „Thomas kommt jetzt ein bisschen in den zweiten Frühling. Das ist wichtig für uns. Wir brauchen seine Tore, seine Vorlagen und auch seinen bayerischen Esprit. Er ist für uns ein wichtiger Spieler“, bilanzierte der Vorstandsboss.

Drei Leihspieler

Neben den Spielern mit Vertragsende 2021 müssen die Bayern auch noch über die Zukunft ihrer Leihspieler entscheiden. Philippe Coutinho (27, FC Barcelona) kostet festgeschriebene 120 Millionen Euro – eine viel zu hohe Summe angesichts der schwankenden Leistungen des Freigeists.

Ivan Perisic (30, Inter Mailand) spielt unter Hansi Flick eine gute Rolle, geht aber nicht gerade als Perspektivspieler durch. Für die Offensive sollen zudem Leroy Sané (24, Manchester City) und Kai Havertz (20, Bayer Leverkusen) kommen. Über die Zukunft des Kroaten wird daher wohl erst im Mai entschieden werden.

Álvaro Odriozola (24) ist gerade erst von Real Madrid zu den Bayern gestoßen. Für den Rechtsverteidiger konnte sich der deutsche Rekordmeister keine Kaufoption sichern. Noch wartet der Spanier auf sein Debüt. Ob er sich für eine Weiterbeschäftigung empfehlen kann, wird man wohl „abwarten müssen“, wie Rummenigge zu sagen pflegt.