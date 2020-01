Nikola Ninkovic hat das Interesse von Hertha BSC auf sich gezogen. Der in der Serie B spielende Serbe soll bei den Berlinern laut ‚Sky Italia‘-Reporter Gianluca di Mario ganz hoch im Kurs stehen. Ein erstes Angebot der Hertha soll bereits bei Ascoli Calcio eingegangen sein.

In der laufenden Saison macht der 25-Jährige mit starken Zahlen auf sich aufmerksam. In 18 Pflichtspielen traf der im offensiven Mittelfeld beheimatete Serbe vier Mal und bereitete weitere zehn Treffer vor. Neben der Hertha soll auch Al-Wasl aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Interesse an Ninkovic haben. Sportlich wäre der Schritt in die Hauptstadt jedoch die deutlich attraktivere Variante für den Serben.

Was das finanzielle anbelangt, könnte die Alte Dame durch die Finanzspritze von Investor Windhorst jedenfalls mit jedem Angebot aus den Emiraten gleichziehen. Berlin wäre für Ninkovic nach knapp vier Jahren in Italien die erste Profi-Station in Deutschland.