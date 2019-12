Xabi Alonso schielt auf eine Trainerkarriere. Allzu bald will sich der 38-Jährige aber nicht ins Haifischbecken europäischer Spitzenfußball begeben. Reif für ein Engagement beim FC Bayern sieht sich Alonso nicht, wie er im Interview mit der spanischen Sportzeitung ‚Marca‘ verrät:

„Ich bin ein Anfänger im Trainergeschäft. Momentan habe ich keine Ansprüche, woanders als hier zu sein. Der Rest ist nur Gelaber.“ Derzeit coacht Alonso die zweite Mannschaft seines Heimatvereins Real Sociedad. An die Basken ist der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler noch bis 2021 vertraglich gebunden.

Alonso im Lernprozess

„Mein Ziel ist es, hier bei Real ein besserer Coach zu werden“, stellt Alonso klar, „ich denke von Jahr zu Jahr. Deshalb fühle ich mich sicher. Alles, was passieren soll, wird passieren. Die Klubs, für die ich gespielt habe, sollen die besten Trainer der Welt verpflichten. Ich stehe noch am Anfang.“

Klingt ganz so, als ziehe es Alonso tatsächlich nicht in Erwägung, zeitnah den Sprung zum FC Bayern zu wagen. Sollte er als Trainer hingegen ähnlich akribisch und dennoch kreativ wie einst als Spieler auftreten, steht einer großen Karriere an der Seitenlinie nichts im Wege.