Ab sofort darf Youssoufa Moukoko mit den Profis von Borussia Dortmund trainieren. Für den nötigen Versicherungsschutz des gerade 15-Jährigen ist laut einem Bericht der ‚Bild‘ inzwischen gesorgt. Und das Trainerteam um Lucien Favre will nicht allzu lange damit warten, das Ausnahmetalent erstmals mit Marco Reus und Co. auf den Rasen zu schicken.

Eine Teilnahme am Trainingslager in Marbella, das am 3. Januar beginnt, ist für Moukoko aber selbstverständlich noch kein Thema. Nicht unwesentlich später dürfte Favre den Schüler aber erstmalig anfordern. Schließlich soll sich Moukoko möglichst früh an das Spieltempo der Profis gewöhnen, um den Übergang aus der Jugend zu erleichtern.

Lange hin bis zum ersten Einsatz

Zum Einsatz wird der Youngster aber bis auf weiteres nicht kommen. Die ‚Bild‘ nennt den August 2021 als frühestmöglichen Zeitpunkt. Seinen 16. Geburtstag feiert Moukoko am 20. November 2020. So oder so – beim BVB darf man sich nach längerer Durststrecke endlich mal wieder auf ein echtes Eigengewächs freuen.

Zur Erinnerung: Christian Pulisic oder auch Jacob Bruun Larsen kamen jeweils erst mit 16 Jahren zum BVB und bestritten nur wenige Partien für die Jugendteams.