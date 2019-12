Salomon Kalou steht bei Hertha BSC unmittelbar vor dem Abgang. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der Angreifer ab sofort freigestellt und darf sich einen neuen Klub suchen. Auch beim Trainingslager in Orlando (2. bis 10. Januar) wird Kalou fehlen.

Dabei soll es der Ivorer selbst gewesen sein, der mit seinem „dringenden Wechselwunsch“ die sportliche Führung zu diesem Schritt veranlasst hat. Von Saisonstart weg spielte Kalou nicht mehr die Rolle der vergangenen Jahre, Einsätze wurden schon unter Ex-Trainer Ante Covic Mangelware. Unter Jürgen Klinsmann änderte sich daran nichts.

Damit steht fest: In Berlin hat der 34-Jährige keine Zukunft, befindet sich nun mit seinem Berater Jan de Visser auf Klubsuche. Seit Sommer 2014 kickt Kalou in Berlin, kommt auf 53 Tore und 16 Vorlagen in 173 Spielen für den Hauptstadtklub. Mehr werden allem Anschein nach nicht hinzukommen. Da sein Vertrag noch bis Sommer läuft, könnte Hertha eine kleine Entschädigung einstreichen.