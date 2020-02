Insbesondere Hansi Flick soll sich für den Kauf von Roberto Firmino stark machen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, plant der FC Bayern, ein Angebot für den Angreifer des FC Liverpool abzugeben. Umgerechnet rund 88 Millionen sollen die Reds dazu bewegen, den 28-jährigen Brasilianer aus seinem bis 2023 laufenden Vertrag zu entlassen.

Firminos Platz in Liverpool soll dem Bericht zufolge in der kommenden Saison Timo Werner einnehmen. Jürgen Klopp hat bekanntermaßen ein Auge auf den Stürmer von RB Leipzig geworfen. Ähnlich wie Firmino kann auch der 23-Jährige sämtliche Positionen in der Offensive bekleiden.

FT-Meinung: Dass Liverpool Interesse an Werner hat, ist kein Geheimnis. Ein Verkauf von Firmino wird daraus aber wohl nicht folgen. Der Ex-Hoffenheimer gehört zum Stammpersonal und steht bei Coach Klopp hoch im Kurs. Beim FC Bayern genießen ohnehin die Personalien Leroy Sané und Kai Havertz absolute Priorität.