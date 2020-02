Der FC Bayern arbeitet offenbar an einer Vertragsverlängerung mit Alphonso Davies. ‚Sport1‘ berichtet, dass der 19-jährige Kanadier sein Arbeitspapier um zwei Jahre bis 2025 ausdehnen soll. Erste Gespräche haben demnach bereits stattgefunden.

Logische Konsequenz: Der #FCBayern will #Davies mit einem neuen Vertrag ausstatten. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden. Angedacht: Ein neuer 5-Jahresvertrag zu deutlich besseren Bezügen. Sein aktueller Vertrag: Bis 2023 ohne Ausstiegsklausel. @SPORT1 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 26, 2020

In der laufenden Saison etablierte sich der gelernte Flügelstürmer als Linksverteidiger im Münchner Starensemble und reiht derzeit eine Top-Performance an die andere. Auch beim 3:0-Sieg in London am gestrigen Mittwochabend bereitete Davies nach unwiderstehlichem Antritt einen Treffer vor.

„So einen Spieler hatten wir noch nicht“

Der Linksfuß war im Januar 2019 für zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps nach München gekommen. Mittlerweile schwärmen Mitspieler wie Thomas Müller (30): „Der Junge ist gesegnet mit einem Körper und einem Sprint, so einen Spieler hatten wir bisher noch nicht. Wenn er solche Leistungen abruft, verdient er sich den Szenenapplaus.“

FT-Meinung: Dass die Bayern versuchen, ihr Ausnahmetalent frühzeitig zu binden, ist nur naheliegend. Schließlich wird Davies‘ steiler Aufstieg auch der Konkurrenz nicht entgangen sein. Dem Youngster winkt obendrein eine saftige Gehaltserhöhung, die er sich mit seinen jüngsten Vorstellungen redlich verdient hat.