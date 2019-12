RB Leipzig hat sich offenbar aus dem Rennen um Erling Haaland verabschiedet. Dies legt zumindest ein Bericht der ‚Bild‘ nahe, in dem es heißt, Borussia Dortmund und Manchester United hätten „inzwischen die Nase gegenüber Leipzig und Juventus vorn“. Das Hauptargument der Schwarz-Gelben sei, dass Haaland regelmäßig zum Einsatz käme.

In den vergangenen Wochen flog der 19-jährige Norweger quer durch Europa, um sich ein genaues Bild von seinen potenziellen neuen Arbeitgebern zu machen. Dass er RB Salzburg im Winter verlassen wird, ist fast in Stein gemeißelt. Sämtliche Interessenten bieten höchstunterschiedliche Argumente:

Bei United beispielsweise lockt ausgerechnet sein früherer Förderer Ole Gunnar Solskjaer. Den Schritt in die Premier League will Haaland aber eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt machen. Die Dortmunder können ihre Spezialisierung für das Entwickeln junger Spieler in die Waagschale werfen – wie eigentlich auch die Leipziger, die allerdings mit Blick auf Haalands Gehaltswünsche ins Grübeln geraten sind.

FT-Meinung: Ab Anfang Januar greift Haalands 20-Millionen-Klausel. Bis dahin wird sich das Supertalent nicht in die Karten schauen lassen. Bleibt Haaland bei seinem ursprünglichen Plan, dürfte sein Weg nach Dortmund führen. Die alte Verbundenheit zu Landsmann Solskjaer ist aber auch nicht zu unterschätzen.