Trotz seines Wechsels nach Deutschland bleibt Munas Dabbur noch ein paar Tage in Spanien. Zweieinhalb Autostunden entfernt von seiner alten Heimat bereitet sich der neue Stürmer der TSG Hoffenheim in Marbella mit den neuen Kollegen auf die Rückrunde vor.

Das hinter ihm liegende halbe Jahr will der 27-Jährige schnell vergessen machen. Beim FC Sevilla ließ ihn Trainer Julen Lopetegui zumeist links liegen, nur zwei Kurzeinsätze in La Liga stehen für den Israeli zu Buche. Mit dem Wechsel in die Bundesliga will Dabbur nun ein neues Kapitel aufschlagen.

Beeindruckende Zahlen in Österreich

Wer verstehen will, zu welchen Leistungen der in Nazareth geborene Angreifer im Stande ist, sollte sich ansehen, wie treffsicher Dabbur in Österreich unterwegs gewesen ist. Nachdem er bei Grasshopper Zürich auf sich aufmerksam gemacht hatte, wechselte Dabbur 2017 zum österreichischen Meister RB Salzburg.

Unter Marco Rose wurde der Stürmer dort der wichtigste Offensivspieler. Dank seiner Tore gewannen die Salzburger dreimal in Folge die Meisterschaft, zweimal wurde Dabbur Torschützenkönig. In 128 Pflichtspielen konnte der israelische Nationalspieler 72 Tore erzielen und weitere 31 vorbereiten.

Vielseitigkeit zeichnet ihn aus

Auf dem Spielfeld lebt der spielstarke Angreifer von seiner Vielseitigkeit. Technisch ist er für einen Mittelstürmer überaus begabt, hinzu kommt seine Kreativität, die ihn für die gegenerischen Abwehrreihen schwer ausrechenbar macht. In das Kombinationsspiel der TSG sollte sich Dabbur schnell einfinden können.

Wie es sich für einen guten Torjäger gehört, weiß der Knipser allerdings auch wo das Tor steht. Der Abschluss zählt zu den größten Qualitäten des 1,82 Meter großen Angreifers. Bei der TSG werden sie hoffen, dass Dabbur seine Treffsicherheit schon bald unter Beweis stellen wird.