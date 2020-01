Bis zum 15. Dezember musste Juan Miranda auf sein Bundesliga-Debüt warten. In den drei letzten Partien vor der Winterpause stand der Linksverteidiger dann aber jeweils in der Startelf des FC Schalke 04. Der Trend ist also durchaus positiv, wenngleich die Hinrunde alles andere als nach Wunsch verlief.

Und so machten zwischenzeitlich auch Gerüchte um eine vorzeitige Rückkehr zum FC Barcelona die Runde. Vernommen hat man diese auch in Italien. Juventus Turin, das schon im Sommer ein Auge auf Miranda geworfen hatte, erscheint nun wieder auf der Bildfläche.

Konkrete Offerte aus Turin

Nach Informationen der katalanischen Zeitung ‚Sport‘ wollen die Bianconeri den 19-Jährigen noch in diesem Monat fest unter Vertrag nehmen. Zehn Millionen Ablöse plus fünf Millionen an Boni sowie eine Rückkaufoption für den FC Barcelona sollen den spanischen Meister dem Bericht zufolge überzeugen.

Voraussetzung dafür wäre aber zunächst, dass Barça das auf zwei Jahre angelegte Leihgeschäft mit den Schalkern vorzeitig abbricht. Anzeichen dafür sind aktuell nicht zu erkennen. Und so wird sich Juve – wie schon im Sommer – wohl die Zähne ausbeißen.