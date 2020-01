Salomon Kalou schießt gegen seinen Noch-Trainer Jürgen Klinsmann. Dass ihn der Weltmeister von 1990 zum Einzeltraining verdonnert, stößt dem 34-jährigen Ivorer sauer auf. „Ich habe so etwas noch nie erlebt“, schimpft Kalou gegenüber dem ‚Berliner Kurier‘, „nicht mal beim großen FC Chelsea.“

Namentlich nennt der Angreifer seinen Coach zwar nicht, macht aber sehr deutlich, was er von Klinsmanns Vorgehensweise hält: „Ich bin nicht der Typ, der auf andere zeigt. Ich bin nicht erst fünf Tage oder Monate hier. Sondern fast sechs Jahre und habe immer meine Tore gemacht. Ich brauche deswegen keine Sonderbehandlung. Aber es geht mir um Respekt. Und der fehlt massiv.“

Kein böses Wort über die Hertha

Seit Wochen ist klar: Kalou will und darf die Hertha verlassen. Ein neuer Arbeitgeber hat sich bislang aber nicht gefunden. Grundsätzlich – so stellt Kalou klar – hat er mit dem Verein nicht gebrochen: „Ich werde Hertha immer als einen wunderbaren Ort in Erinnerung halten. Ich habe auch eine gute Beziehung zur Michael Preetz.“

Interesse wurde zuletzt Fortuna Düsseldorf nachgesagt. Zu konkreten Gesprächen ist es aber bis dato nicht gekommen. Angebote liegen dem Ivorer außerdem aus Saudi-Arabien und China vor. Dort haben die Transferfenster noch länger geöffnet, der Ärger in Berlin könnte also noch eine ganze Weile andauern.