Die Sommer-Transferperiode beginnt erst in einigen Monaten, wirft aber schon ihre Schatten voraus. „Die heiße Phase beginnt jetzt. Wir beobachten, an welcher Stelle wir etwas machen müssen“, sagt Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic im ‚kicker‘.

Im Hinterkopf hat der 43-Jährige dabei stets die finanzielle Vernunft: „Wir müssen beachten, was für die Mannschaft das Beste, aber auch, was finanziell machbar ist. Wir werden uns nie in finanzielle Schwierigkeiten bringen.“ Heißt unter dem Strich: „Drei Topspieler kann man in einem Jahr nicht kaufen.“ Gehandelt werden in München weit mehr Hochkaräter.

Die Kandidaten

Leroy Sané: Der deutsche Nationalspieler sollte schon im vergangenen Sommer kommen, mit dem Sané-Lager waren sich die Bayern quasi einig. Ein Kreuzbandanriss stoppte den Transfer des heute 24-Jährigen nach München, Sanés Beraterwechsel und das Steuer-Wirrwarr um den Agenten erschweren die Verhandlungen aktuell.

Timo Werner: Der Leipziger war ebenfalls schon im Sommer ein Thema, der Rekordmeister entschied sich gegen eine Verpflichtung. Werner läuft mittlerweile heiß, steht bei 21 Ligatoren und wird vom FC Liverpool umworben. Der 23-Jährige flirtet zurück.

Kai Havertz: Kaum ein Topklub in Europa ist nicht am 20-jährigen Linksfuß interessiert. Nach einem Durchhänger in der Hinrunde läuft es bei Havertz wieder besser. Beim FC Bayern steht der Offensivspieler weit oben auf der Wunschliste. Der Kostenpunkt von über 100 Millionen Euro findet laut ‚kicker‘ aber „wenig Anklang“ beim Rekordmeister.

Philippe Coutinho: Die Kaufoption liegt bei 120 Millionen Euro, dem Vernehmen nach würde der FC Barcelona den Brasilianer aber auch für weniger Geld ziehen lassen. Aktuell deutet allerdings kaum etwas auf eine Festverpflichtung der Leihgabe aus Katalonien hin, zu durchwachsen sind die Leistungen des 27-jährigen Edeltechnikers.

Sergiño Dest: Der 19-jährige US-Amerikaner (drei Länderspiele) gilt derzeit als aussichtsreichster Kandidat für rechts hinten. Ein 20-Millionen-Angebot im Winter wurde abgelehnt, Ajax Amsterdam fordert 30 Millionen Euro Ablöse. Eine Festverpflichtung von Real-Leihgabe Álvaro Odriozola scheint derweil unwahrscheinlich.

Ivan Perisic: Noch etwas günstiger wäre der kroatische Vizeweltmeister Perisic. 20 Millionen Euro würden an Inter Mailand fließen. Der Flügelstürmer will ‚Sport1‘ zufolge unbedingt in München bleiben. Kommt Wunschspieler Sané, ist das eher unwahrscheinlich. Ähnlich wie Dest wäre der vergleichsweise kostengünstige Perisic wohl auch dann finanzierbar, sollten zusätzlich zwei Ablöse-Schwergewichte geholt werden.

Dayot Upamecano: Nach wie vor gilt Jérôme Boateng als Wechselkandidat für den Sommer. Als Nachfolger wird Upamecano von RB Leipzig gehandelt. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro ist den Bayern aber zu hoch.