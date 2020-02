Die Frage nach dem Zeitpunkt ist beantwortet. Niko Kovac kündigt bei ‚Servus TV‘ eine baldige Rückkehr als Trainer an: „Ich fühle jetzt wieder die Spannung. Ich gehe davon aus, dass ich im Sommer wieder was machen werde, darauf bereite ich mich vor.“ Bleibt die Frage offen, bei welchem Klub der Kroate künftig an der Seitenlinie stehen wird.

Seinen eigenen Worten zufolge kommen für Kovac vor allem drei Ligen infrage: „Viel größer als Bayern gibt es nicht. Aber das ist mir egal. Wenn ich mich mit einem Klub identifizieren kann, werde ich es machen. Es gibt viele gute Ligen, England, Spanien, auch die Bundesliga ist immer interessant.“

‚Sport Bild‘-Reporter Tobias Altschäffl zufolge ist eine Rückkehr ins deutsche Oberhaus aber „sehr unwahrscheinlich“. Auf eine erneute Absage muss sich darum wohl Hertha BSC einstellen. Die Alte Dame hatte und hat großes Interesse, den gebürtigen Berliner unter Vertrag zu nehmen. Laut Altschäffl geht die Tendenz derzeit aber klar in Richtung Premier League.