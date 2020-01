Die Chancen stehen gut, dass RB Leipzig bald schon das nächste Ausnahmetalent in seinen Reihen begrüßen darf. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ vermeldet, liegt der Bundesligist mittlerweile vorne im Rennen um Dani Olmo. Der offensive Mittelfeldspieler will Dinamo Zagreb verlassen. Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs sollen weit vorangeschritten sein.

Zuletzt war von einem Angebot aus Leipzig in Höhe von 16 Millionen Euro Ablöse plus einer Reihe von Bonuszahlungen die Rede. So winken Zagreb über einen Zeitraum von fünf Jahren jeweils zwei Millionen, wenn Leipzig in die Champions League einzieht. Eine weitere Million fließt für alle 15 Partien, die Olmo für RB zum Einsatz kommt. Auch eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent ist vorgesehen.

Es wird deutlich: Leipzig will Olmo unbedingt. Der 21-Jährige aus der Jugend des FC Barcelona gehört zu den größten spanischen Talenten und hat sich in Kroatien enorm weiterentwickelt. Der feine Techniker wäre entsprechend wohl eine Soforthilfe im Kampf um drei Titel.

Auch Lazaro im Visier

Gleiches gilt auch für das zweite Transferziel der Sachsen. Weiterhin bemühen sich die Leipziger um eine Leihe von Valentino Lazaro. Der Ex-Herthaner darf Inter Mailand verlassen und ist nicht zuletzt wegen seiner Vielseitigkeit ein interessanter Spieler für Julian Nagelsmann.

Allerdings mischen auch andere Klubs wie Newcastle United und Werder Bremen mit. Und eins ist klar: Vor der Europameisterschaft und nach einem halben Jahr als Bankdrücker in Mailand will der 23-jährige Österreicher spielen.