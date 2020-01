Bis zum Sommer ist Patrik Schick von der AS Rom an RB Leipzig verliehen. Für den Anschluss besitzt der Herbstmeister eine Kaufoption in Höhe von 29 Millionen Euro. Zeitdruck hat Sportdirektor Markus Krösche bei der Entscheidung, ob der Stürmer festverpflichtet werden soll, allerdings nicht.

Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ hat sich RB eine Frist in den Leihvertrag einbauen lassen, die erst am 15. Juni endet. Somit müssen sich die Leipziger erst nach dem Ende der Saison endgültig entscheiden, ob Schick auch in Zukunft das Trikot der Sachsen tragen soll.

RB hält alle Trümpfe in der Hand

Bis zum Start der Europameisterschaft werden sich die Verantwortlichen des Tabellenführers Gedanken machen können, ob der 23-Jährige die gewünschte Verstärkung ist oder es eben doch nicht wert ist, mit 29 Millionen Euro teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte zu werden.

Zudem bleibt Sportdirektor Krösche daneben genug Zeit, den Markt zu sondieren. Würden sich neben Schick weitere interessante Optionen ergeben, hätte RB bis in den Sommer das Heft des Handelns in der Hand. In Leipzig kann man der Zukunft derzeit entspannt entgegenblicken.