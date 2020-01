Manuel Neuer wird sich in der kommenden Saison nicht freiwillig auf die Bank setzen. Dies tat der 33-Jährige zuletzt sogar öffentlich kund. „Ich bin kein Statist, sondern Protagonist, möchte immer spielen“, so Neuers Worte.

Doch ganz offenbar wird sich die deutsche Nummer eins damit anfreunden müssen, die Spieler von Zeit zu Zeit als Zuschauer zu erleben. Denn nach Informationen von ‚Sport1‘ hat sich Nübel in seinem Vertragswerk eine Klausel zusichern lassen, die ihm schon in der kommenden Saison Einsätze garantiert. In welchem Wettbewerb und Umfang, lässt der TV-Sender allerdings offen.

Klar ist: Der Passus könnte Konfliktpotenzial bergen. Neuer ist äußerst ehrgeizig und seit vielen Jahren im Klub sowie beim DFB das Alphatier. Nübel wiederum kommt als Herausforderer respektive potenzieller Nachfolger. Einen klaren Nummer-zwei-Status wie Sven Ulreich oder Tom Starke wird der 23-Jährige aber nicht haben.