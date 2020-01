Der FC Schalke 04 hat offenbar beste Karten im Poker um Jean-Clear Todibo vom FC Barcelona. Nach Informationen des italienischen Transfer-Insiders Gianluca Di Marzio tendiert der 20-jährige Innenverteidiger dazu, das Angebot der Königsblauen anzunehmen und dem AC Mailand im Gegenzug abzusagen. Alles läuft also auf eine halbjährige Leihe zu den Schalkern hinaus.

Dazu passt auch die jüngste Aussage von Sascha Riether. „Wir werden im Winter auf die aktuelle Situation reagieren. Das bedeutet, dass wir uns noch Gedanken über die Innenverteidigung machen werden“, so der Koordinator der Lizenzspielerabteilung gegenüber ‚t-online‘. Man sei in einem „stetigen Austausch“ mit David Wagner, welche Veränderungen im Kader in diesem Winter noch vorgenommen werden sollen.

Vom Schalker Interesse an Todibo berichtete FT am Silvestertag exklusiv. Das französische Talent hat es bislang verpasst, in Barcelona richtig Fuß zu fassen. Lediglich 77 La Liga-Minuten stehen aus der Hinrunde zu Buche. Nun soll Todibo Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln. Bei den Knappen träfe er unter anderem auf Juan Miranda, der vor einem halben Jahr ebenfalls aus Katalonien auf Leihbasis nach Gelsenkirchen wechselte.