Im Anschluss an die laufende Saison wird Jadon Sancho kaum zu halten sein. Dessen ist man sich bei Borussia Dortmund schmerzlich bewusst. Der Plan sieht vor, in dem Fall zumindest eine möglichst hohe Ablöse zu kassieren. Das dürfte quasi Formsache sein, denn Manchester United und Co. werden versuchen, sich in puncto Ablöse gegenseitig zu übertreffen.

Interesse an Sancho wird inzwischen auch dem FC Bayern nachgesagt. Die englische ‚Metro‘ berichtet: „Quellen haben uns bestätigt, dass mit Bayern München eine weitere Partei an Sancho interessiert ist.“

Dortmund will nicht mehr an Bayern verkaufen

Die Dortmunder ihrerseits hatten vor einiger Zeit sehr deutlich gemacht, dass man prinzipiell nicht mehr an Bayern verkaufen wolle. Zu einschneidend waren die Transfers von Mario Götze, Robert Lewandowski oder Mats Hummels von der Strobelallee an die Säbener Straße.

„In Zeiten von Mario Götze und Robert Lewandowski konnten wir uns auch noch nicht wehren. Jetzt sind die Bayern wirtschaftlich immer noch stärker als wir, aber ein bisschen mithalten können wir schon“, so die Worte von Hans-Joachim Watzke Ende 2018. Einen Verkauf nach München schloss der Dortmunder Geschäftsführer für den Sommer 2019 aus: „Ich würde mich mal zu der Prognose hinreißen lassen: Dass einer unserer Spieler im kommenden Jahr das Trikot des FC Bayern trägt, würde ich ausschließen.“

Grundsätzlich dürften Watzkes Worte auch für den Sommer 2020 gelten. Schließlich hat man sich explizit auf die Fahnen geschrieben, die bayrische Vorherrschaft in der Bundesliga zu brechen. Sanchos Wechsel nach München würde dieses Vorhaben konterkarieren. Die klare Präferenz ist deshalb der Verkauf nach England – es sei denn, der designierte Weltstar kann sich sogar doch noch mit einem weiteren Jahr bei Schwarz-Gelb anfreunden.