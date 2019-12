Für Lucien Favre hat sich Geduld und Beharrlichkeit mit Julian Brandt ausgezahlt. Der Schweizer Cheftrainer hatte den Sommerneuzugang auf verschiedenen offensiven Positionen ausprobiert, festgespielt hat er sich schlussendlich eine Position weiter hinten auf der Doppelsechs. Für den 23-Jährigen die ideale Position.

„Für mich ist das optimal, ich fühle mich da richtig wohl. Ich habe lange darauf gewartet, mich im Zentrum zeigen zu können. Als ich in der Spitze gespielt habe, war ich zwar auch im Zentrum, aber als Stoßstürmer war es nicht so einfach für mich. Ich bin eben kein Spielertyp wie Romelu Lukaku. Ich würde nicht sagen, dass ich vorher in einem Loch gesteckt habe, aber jetzt merke ich, dass ich auf dem Weg zu alter Stärke bin und fühle mich auf dem Platz richtig gut“, beschreibt der gebürtige Bremer gegenüber der ‚Sport Bild‘ die Wandlung.

Von der Sechs aus hat Brandt das Spiel vor sich und kann seine Spielstärke besser zur Geltung bringen. Die Torgefahr kommt dabei aber nicht zu kurz. Bei den bisherigen fünf Einsätzen im zentralen Mittelfeld war der 31-fache Nationalspieler an drei Treffern direkt beteiligt. Besonders sehenswert war sein gestriges zwischenzeitliches 2:0 gegen RB Leipzig, bei dem er seine ganze technische Klasse unter Beweis stellen konnte.

Potenzial in der Defensive

„Vor dem Spiel gegen Hertha hat er (Favre, Anm. d. Red.) mich gefragt, ob ich mir die Position auf der Doppelsechs neben Axel Witsel vorstellen kann, weil er mich sonst immer etwas offensiver eingesetzt hat. Ich habe dem Trainer gesagt, dass ich dafür bereit bin“, berichtet Brandt, der selbstkritisch mit seinen Schwächen umgeht: „Ich merke, dass ich defensiv noch mehr arbeiten muss und dass ich da noch Potenzial habe. Aber das kann mir nur guttun, denn ich will mich weiterentwickeln.“

Alles in allem hat sich der Wechsel zum BVB ausgezahlt: „Hier ist alles noch mal eine Nummer größer. Das Stadion, das Umfeld, aber eben auch der Leistungsdruck, die Erwartungshaltung der Menschen – und nicht zuletzt die eigenen Ambitionen. Ich musste aber einfach raus aus der Komfortzone, die ich nach fünfeinhalb Jahren in Leverkusen hatte: Um mich weiterzuentwickeln, ja – aber auch, um mich neu zu beweisen. Nur so kann ich mich verbessern. Ein neuer Verein bedeutet auch immer eine neue Herausforderung und einen neuen Konkurrenzkampf. Das habe ich im Sommer gebraucht.“