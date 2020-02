Auch im neuen Jahr bereitet die Abwehr dem BVB die größten Sorgen. Zum wiederholten Male schaffte es die Mannschaft von Trainer Lucien Favre am gestrigen Samstag nicht, eine Führung über die Ziellinie zu retten.

Sportdirektor Michael Zorc scheint das Problem mittlerweile erkannt zu haben und äußerte sich nach dem Spiel kritisch am ‚Sky‘-Mikrofon: „Wir gestatten es dem Gegner zu einfach, Tore gegen uns zu schießen. Das war nicht nur heute das Problem, das begleitet uns schon ein bisschen länger.“

Um die Baustelle in der Dortmunder Hintermannschaft zu schließen, blickt der BVB nun offenbar nach Italien. Der Transferexperte Nicolò Schira berichtet, dass sich gestern ein Scout der Dortmunder das Spiel zwischen Hellas Verona und Juventus Turin (2:1) angesehen hat. Dabei soll vor allem die Leistung von Marash Kumbulla im Mittelpunkt des schwarz-gelben Interesses gestanden haben.

Mehrere Interessenten

Doch nicht nur dem BVB sind die starken Leistungen des Innenverteidigers aufgefallen, der gestern seinen 20. Geburtstag feierte. Auch Inter Mailand, der FC Chelsea, die beiden Premier League-Klubs aus Manchester und Eintracht Frankfurt haben ein Auge auf den albanischen Nationalspieler geworfen.

In dieser Saison schaffte der großgewachsene Verteidiger den Durchbruch beim Aufsteiger aus Venetien. Sollte sich Kumbulla tatsächlich mit einem Wechsel nach Dortmund beschäftigen, kann er sich einen Rat bei einem ehemaligen Borussen einholen. In Veronas Dreierkette spielt der Linksfuß Seite an Seite mit Koray Günter (25), der zwischen 2008 und 2014 das BVB-Trikot trug.