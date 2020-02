Präsident Herbert Hainer geht „fest davon aus“, dass Manuel Neuer sein Arbeitspapier beim FC Bayern noch einmal verlängern wird. „Ihm gefällt es hervorragend in München, er spielt in einer tollen Mannschaft, wir schätzen ihn alle total. Unsere sportlich Verantwortlichen arbeiten daran, ich bin optimistisch“, so der Bayern-Boss zuversichtlich.

Neuer selbst klingt bei der gleichen Frage allerdings weniger überzeugt. Nach dem 0:0 gegen RB Leipzig am gestrigen Sonntag sagte der 33-Jährige: „Mein Plan ist, dass ich weiter Fußball spiele für den FC Bayern und ab Sommer ist Alex Nübel da, dann geht es weiter. Und für mich geht es bis 2021 weiter. Dann habe ich genug Zeit, mit den Verantwortlichen zu sprechen.“ Eine baldige Unterschrift scheint nicht geplant zu sein.

Neuer spielt auf Zeit

Dafür sprechen auch Neuers weitere Worte: „Es gibt keine Signale. Es gibt im Moment nichts, was wir verkünden können. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir mit dem FC Bayern Titel gewinnen. Das ist unser Ziel, das Persönliche stellen wir nicht vorne an.“

Es klingt so, als würde sich der Nationalkeeper zunächst ein Bild vom neuen Konkurrenzkampf mit Alexander Nübel machen wollen. Denn dem Neuankömmling vom FC Schalke 04 wurde in München Spielpraxis in Aussicht gestellt. Nübel-Berater Stefan Backs ließ nach der Unterschrift bei den Bayern durchblicken: „Es dürfte jedem klar sein, dass Bayern München auch dazu ein schlüssiges Konzept vorgelegt hat, sonst hätte Alex nicht zugesagt.“