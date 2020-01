Krzysztof Piatek wechselt zu Hertha BSC. Wie die Berliner mitteilen, unterzeichnet der 24-Jährige einen langfristigen Vertrag. Für den Mittelstürmer vom AC Mailand zahlt die Hertha dem Vernehmen nach 22 Millionen Euro plus Boni.

Piatek soll die Torflaute im Angriff beheben. Weder Kapitän Vedad Ibisevic (35) noch Davie Selke (25) stellen für Trainer Jürgen Klinsmann zuverlässige Optionen dar. Letztgenannter sowie Salomon Kalou (34) stehen vor dem Absprung.

Beim AC Mailand kam Piatek seit der Ankunft von Zlatan Ibrahimovic (38) nicht über die Rolle als Bankspieler hinaus. Nach einer starken Halbserie für den FC Genua (19 Treffer in 21 Spielen) konnte der polnische Nationalspieler in Milan nach seinem Wechsel im Januar 2019 für 38 Millionen Euro nicht mehr an alte Form anknüpfen. In der laufenden Saison kommt der Rechtsfuß auf fünf Treffer in 20 Pflichtspielen.