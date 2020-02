Sebastian Andersson geht weiter für Union Berlin auf Torejagd. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 28-jährige Mittelstürmer seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert. Über die neue Laufzeit machen die Eisernen keine Angaben.

Andersson gibt zu Protokoll: „In den eineinhalb Jahren, in denen ich bisher hier spiele, gab es viele unglaublich schöne Momente. Ich möchte meinen Anteil dazu beitragen, dass wir davon in nächster Zeit noch mehr erleben. Als Mannschaft werden wir alles dafür geben, auch nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen.“

Der Schwede war im Sommer 2018 ablösefrei vom 1. FC Kaiserlautern in die Hauptstadt gewechselt. Seitdem gelangen Andersson 22 Tore und neun Assists in 60 Pflichtspielen. Im vergangenen Mai stieg er mit Union erstmals in die Bundesliga auf. Derzeit ist man als Tabellenzwölfter auf einem guten Wege, die Klasse zu halten.