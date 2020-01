Hertha BSC hat seinen ersten Wintertransfer unter Dach und Fach gebracht. Wie die Berliner mitteilen, kommt Santiago Ascacíbar (22) vom VfB Stuttgart und erhält einen langfristigen Vertrag. Über die genaue Laufzeit machen die Hauptstädter keine Angaben. Dem Vernehmen nach fließen zwölf Millionen Euro Ablöse an den Wasen.

Der Neuzugang freut sich auf die Herausforderung in der Bundesliga: „Ich bin glücklich, dass der Wechsel in der Winterpause geklappt hat. Nach den Gesprächen mit Michael Preetz und Jürgen Klinsmann glaube ich, dass ich mich bei Hertha BSC als Spieler weiterentwickeln kann und wir hier gemeinsam viel erreichen können. Darauf freue ich mich sehr und kann es kaum erwarten, meine neue Mannschaft kennenzulernen. Wir werden alles daran setzen, in der Rückrunde weiter nach oben zu kommen.“

Michael Preetz sagt über den Transfer: „Santiago ist als Spielertyp im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar. Mit seinen 22 Jahren ist er ein junger und entwicklungsfähiger Mittelfeldspieler, der sehr zweikampfstark ist. Wir freuen uns sehr, einen weiteren sehr talentierten Spieler in unseren Reihen zu haben.“

Hertha denkt groß

Ascacíbar war 2017 für sechs Millionen Euro von Estudiantes de La Plata zum VfB gekommen. Auf eine starke Debütsaison folgte eine schwache zweite sowie der Abstieg. In der Hinrunde der laufenden Spielzeit kam der Argentinier zu 13 Zweitliga-Einsätzen (ein Tor, eine Vorlage).

Die Verpflichtung des vierfachen Nationalspielers dürfte jedoch nur der Anfang der Berliner Transferoffensive sein. Wunschspieler bleibt Granit Xhaka (27), mit dem die Hertha bereits Einigkeit erzielt hat. Zudem blickt die Alte Dame auch auf prominente Namen wie Mario Götze und Julian Draxler.