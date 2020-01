Nur zu gerne hätte Julian Nagelsmann Nationalspieler Robin Koch (23) vom SC Freiburg unter seine Fittiche genommen. SC-Coach Christian Streich legte jedoch sein Veto gegen den Abgang des Innenverteidigers eineinhalb Jahre vor Vertragsende ein. Die gesuchte Abwehr-Verstärkung kommt nun allem Anschein nach von Manchester City.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht RB kurz vor der Verpflichtung von Linksverteidiger Angeliño. Der 23-jährige Spanier werde bis Saisonende vom englischen Erstligisten ausgeliehen. Der frühere Juniorennationalspieler wird als Alternative zu Marcel Halstenberg verpflichtet, der bislang der einzige Linksverteidiger im Kader war.

FT-Meinung: Wegen des Leih-Abgangs von Marcelo Saracchi (21) zu Galatasaray musste RB bis zum heutigen Deadline Day nochmal aktiv werden. Angeliño garantiert Nagelsmann in der Defensive mehr Flexibilität, da Halstenberg somit zur Not auch in der Innenverteidigung aushelfen kann.