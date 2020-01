Die Position hinten rechts ist bekanntermaßen die aktuell größte Baustelle im Kader von Bayern München. Joshua Kimmich wird von Hansi Flick auf der Sechs, Benjamin Pavard in der Innenverteidigung bevorzugt. Es braucht also noch einen spezialisierten Rechtsverteidiger.

Auf der Suche nach einem solchen scheinen die Bayern-Bosse einen neuen Kandidaten ins Auge gefasst zu haben. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, ist Nélson Semedo auf der Agenda des Rekordmeisters aufgetaucht.

Konkurrenz aus London

Allerdings sei der Portugiese in Diensten des FC Barcelona erst im Sommer ein Wechsel-Kandidat, während Bayern eigentlich eine Sofort-Lösung sucht. Hierfür ist João Cancelo ein Kandidat – ob sich dessen Verein Manchester City auf ein vom FCB anvisiertes Leihgeschäft einlässt, ist jedoch noch nicht abzusehen.

Mit dem kolportierten Interesse an Semedo sind die Münchner derweil nicht allein: Laut englischen Medienberichten hat auch Tottenham Hotspur den 26-Jährigen im Visier. Eine offizielle Anfrage für Semedo sei in Katalonien in diesem Winter noch nicht eingegangen. Der Rechtsverteidiger hat bei Barça noch einen Vertrag bis 2022. Seine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro liegt deutlich über dem reellen Marktwert.