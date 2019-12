Ajax Amsterdam will Erik ten Hag (49) nicht kampflos ziehen lassen. Marc Overmars sagt dem ‚Telegraaf‘: „Es ist gut vorstellbar, dass ten Hag noch eine weitere Saison bleibt.“ Der Sportdirektor will den Erfolgstrainer „nicht ohne Weiteres ziehen lassen – auch wenn Europas Topklubs ihn auf dem Zettel haben“.

Overmars Worte sind gewissermaßen eine Rolle rückwärts, klangen sie schließlich Ende Oktober noch ganz anders. Damals sagte der Ex-Profi: „Man muss immer realistisch bleiben: Wenn so große Klubs auf einen zu kommen, wie oft bekommt man so eine Chance? Wir werden uns so etwas immer anschauen.“ Und öffnete ten Hag damit gewissermaßen die Tür.

Insbesondere der FC Bayern verfolgt ten Hags Entwicklung ganz genau. Zwischen 2013 und 2015 coachte der Niederländer die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters. In München schaut man sich bekanntlich derzeit nach einer perspektivischen Lösung der Trainerfrage um. Denkbar ist aber ausdrücklich auch, dass Hansi Flick über den Sommer hinaus im Amt bleibt.