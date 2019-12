Jadon Sancho hat maßgeblichen Anteil daran, dass Borussia Dortmund die erste Saisonkrise hinter sich gelassen hat. Seit Ende November war der Offensivstar in sechs Spielen an herausragenden zwölf Treffern (sieben Tore, fünf Vorlagen) direkt beteiligt. Im kommenden Jahr will Manchester City den verlorenen Sohn zurück in die Industriestadt holen.

Wie die ‚Sun‘ berichtet, wähnen sich die Skyblues dabei klar im Vorteil gegenüber anderen Klubs. Laut dem Boulevardblatt sicherten sich die Engländer beim Abgang des Eigengewächses zum BVB eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent.

Sollte City den elffachen Nationalspieler nun zurückholen, würden sie quasi die zu zahlende Ablöse um eben jenen Prozentsatz reduzieren. Und da Manchester zusätzlich über ein Matching Right verfügen soll, wird man über etwaige Gegenangebote anderer Klubs informiert.

Vorteil dank Sterling

Der englische Meister soll allerdings nicht nur finanziell das beste Blatt haben. Desweiteren könnte Raheem Sterling der ‚Sun‘ zufolge eine entscheidende Rolle spielen. Der 25-Jährige soll ein enger Freund von Sancho sein, zu dem der 19-Jährige regelrecht aufschaut und den er regelmäßig um Rat fragt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass einer dieser Ratschläge Sancho am Ende nach Manchester führt.