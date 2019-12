Hansi Flick will sich hinsichtlich einer Verpflichtung von Leroy Sané nicht in die Karten schauen lassen. Im Anschluss an den 3:1-Erfolg gegen den SC Freiburg am gestrigen Mittwochabend sagte der Interimstrainer des FC Bayern auf Nachfrage:

„Ich muss mich auf das Spiel am Samstag gegen Wolfsburg konzentrieren. Da habe ich meine Spieler, die heute da waren, zur Verfügung. Eventuell kommt der eine oder andere noch dazu. Da gilt mein Blick zu 100 Prozent diesen Spielern.“

Guardiola öffnet die Tür

Amtskollege Pep Guardiola hatte sich zuvor etwas offener präsentiert. Auf der Pressekonferenz vor dem 3:1 im EFL Cup gegen Oxford United sagte der katalanische Trainer von Manchester City: „Ich weiß es nicht. Alles kann passieren.“

Seit ein paar Tagen steht Sané nach seinem Kreuzbandanriss wieder auf dem Platz. Im Frühjahr dürfte er seine ersten Minuten absolvieren. In welchem Trikot das geschehen wird, ist momentan noch offen. „Ach, das ist ein Spieler, der glaube ich, bei ManCity unter Vertrag ist“, so Flick, der damit einer klaren Antwort bewusst ausweicht.

FT-Meinung: Der FC Bayern hat beste Chancen im Kampf um Leroy Sané. Wann der Nationalspieler den Weg an die Säbener Straße finden wird, ist allerdings noch offen. An dieser Stelle geht es einzig und alleine um den Preis.