Auf Nachfrage bestreitet Fali Ramadani, dass er sich wegen Steuerhinterziehung vor der spanischen Gerichtsbarkeit behaupten muss. „Ich hatte eine ganz normale Steuerprüfung, wie sie jeder machen muss. Wir werden sehen, was dabei herauskommt“, erklärt der 57-jährige Spieleragent, der diverse weitere Superstars berät, gegenüber der ‚Bild‘.

Die spanische Zeitung ‚Última Hora‘ hatte den Fall zuvor ganz anders dargestellt. Demzufolge wurde seine Finca auf Mallorca am vergangenen Dienstag in einer sechsstündigen Razzia durchsucht. Die Anklagen lautet seitdem auf „Steuerhinterziehung“ und „Geldwäsche“. In einigen Tagen nun müsse Ramadani nach Madrid reisen und dort vor dem nationalen Gericht als Angeklagter Stellung beziehen.

Die Folgen für den Sané-Deal

Die Frage steht im Raum, ob eine mögliche Verurteilung des Geschäftsmanns den geplanten Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern erschweren könnte. Die Antwort lautet: ja. Denn der Nationalspieler hatte Ramadani vor einigen Monaten eigens zu dem Zweck engagiert, ihn von Manchester City loszueisen und beim FC Bayern unterzubringen. Gespräche zwischen Ramadani und Karl-Heinz Rummenigge haben nach Informationen der ‚Bild‘ bereits stattgefunden.

Sollte Ramadani rechtlich belangt werden, müsste den Millionen-Deal ein Mittelsmann aus seiner Agentur einfädeln. Der Berater selbst wäre in seinem Handeln womöglich zu sehr eingeschränkt – wenn ihm nicht sogar der Freiheitsentzug droht. Schließlich geht es laut ‚Última Hora‘ in dem Fall um Millionensummen.