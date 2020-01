In Sachen Lucas Tousart wird Hertha BSC wohl in Kürze Nägel mit Köpfen machen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, macht sich der defensive Mittelfeldspieler von Olympique Lyon im Anschluss an die Ligue 1-Partie seines Klubs gegen den FC Toulouse auf den Weg nach Berlin.

Dann dürfte es an die Formalitäten wie den Medizincheck und die Klärung letzter Vertragsdetails gehen, ehe die Unterschrift erfolgt. Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann hatte gerade erst kundgetan, dass der Transfer noch nicht fix gemeldet werden kann – dies können die Berliner aber wohl gleich morgen nachholen.

Auch Klinsmanns Lyoner Kollege Rudi Garcia hatte den bevorstehenden Transfer mehr oder weniger schon bestätigt. Hertha wird für Tousart rund 24 Millionen Euro auf den Tisch legen müssen. Der 22-Jährige soll die Saison erst noch in Lyon zu Ende spielen, ehe er im Sommer fester Teil des Hauptstadtklubs wird.