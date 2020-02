Innenverteidiger Naldo will seine Karriere wenn möglich noch nicht beenden. Im Interview mit der ‚DeichStube‘ sagt der mittlerweile 37-Jährige: „Ich habe aber immer noch Lust, Fußball zu spielen. Ich habe auch so viele Freunde, die mir sagen: ,Naldo, du kannst nicht aufhören, du musst noch weitermachen, du bist noch fit genug.’ Ich höre dabei natürlich auf meinen Körper. Wenn der mir sagen würde, es ist vorbei, dann ist halt Ende. Aber bis jetzt habe ich nicht das Gefühl. Ich bin bereit, nochmal anzugreifen.“

Vor rund drei Wochen hatten Naldo und die AS Monaco ihren Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der Brasilianer war in der Vorrunde nicht einmal zum Einsatz gekommen. „Ich habe deutlich gespürt, dass ich hier keine Rolle mehr spiele. Dabei war ich immer bereit zu helfen. Das weiß jeder. Aber ich habe einfach keine Chance mehr bekommen“, erläutert Naldo, „ich habe das so gewollt. Am Ende war die Entscheidung für beide Seiten klar, und ich denke, beide Seiten sind jetzt auch erleichtert.“

Bremen liegt Naldo am Herzen

Vereinslose Spieler dürfen nach dem 31. Januar nicht mehr in die Bundesliga wechseln. Trotzdem liebäugelt Naldo: „Natürlich würde ich gerne nochmal zurückkehren – auch nach Bremen. Ich würde Werder gerne helfen. Aber ehrlich: Das ist kein Thema.“ Auch, weil es „keine Anfragen oder Angebote“ aus Deutschlands höchster Spielklasse „gab und gibt“. Naldo lief bislang 358 Mal in der Bundesliga auf. Dabei gelangen ihm für einen Verteidiger außergewöhnliche 46 Tore und 16 Assists.

Mit Werder Bremen (2010) und dem VfL Wolfsburg (2015) gewann Naldo jeweils den DFB-Pokal, ehe er 2018 mit Schalke 04 zum insgesamt vierten Mal in seiner Karriere Vizemeister wurde. Im Januar 2019 folgte der Wechsel nach Monaco. Nun soll auch seine Familie über seine sportliche Zukunft mitentscheiden. „Ich habe zu meiner Frau gesagt: ,Du musst entscheiden, ob ich im Fußball nochmal etwas erleben darf oder nicht.’ Sie hat gesagt: ,Ja, warte ab, was kommt.‘“, sagt Naldo mit einem Augenzwinkern.